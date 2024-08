Black music: blues, rap, samba e pop ocupam palcos do país no fim de semana

Também na sexta (30), só que no Rio, o sambista Jorge Aragão canta no Vivo Rio. O artista, que faz parte da turma que fundou o grupo Fundo de Quintal, segue uma bem-sucedida carreira solo e hoje conta com uma discografia de mais de 20 álbuns.

O Fat Family, que conquistou o público com suas vozes potentes, gingado e um toque de referências ao gospel norte-americano, se apresenta em nova formação — um trio, com Suzete, Katia e Simone — no show da turnê que celebra seus 25 anos de trajetória. Nesta sexta (30) e sábado (31), o trio sobe ao palco do Sesc Bom Retiro, em São Paulo.

E Mr. Niterói está de volta ao Circo Voador em duas noites. Na sexta (30) e no sábado (31), o rapper Black Alien se apresenta na tenda, com ingressos esgotados. Antes e depois dos shows, o som fica a cargo do DJ Tamenpi.

Leia a seguir esses e outros destaques nos palcos neste fim de semana.

Sexta