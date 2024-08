Nua, Poliana Rocha recebe massagem modeladora

Antes do momento de relaxamento, Poliana mostrou a obra de construção do quarto dos netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, todos frutos do relacionamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca. "Cheguei em casa e vim conferir os quartinhos das netas e do netinho. A pintura continua. Acho que hoje é o último dia de pintura. Depois a gente vai limpar, fazer outra pintura. Era papel de parede, mas optei por pintura com um artista bem legal", adiantou.