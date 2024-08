Próximo fenômeno dos mangás, 'Kagurabachi' ganha premiação importante

Inclusive esse prêmio coincidiu com o primeiro aniversário de "Kagurabachi", que realizará um concurso cultural inusitado: os fãs japoneses poderão mandar desenhos de inimigos e o escolhido será fatiado pelo protagonista em um capítulo futuro.

Keisuke Murata, filho do autor de mangá Yusuke Murata. Imagem: Reprodução/X

Keisuke Murata, filho de Yusuke Murata (desenhista de "One-Punch Man") ficou em segundo lugar em uma competição de fisiculturismo de alunos do ensino médio no Japão. Ele se apresentou com a música "The Hero", cantada pelo Jam Project e que é o tema de abertura do anime baseado no mangá do pai.

O anime "Magilumiere: Companhia das Garotas Mágicas" sairá no Brasil pelo Prime Video. A história é sobre Kana Sakuragi, uma garota que procura um emprego e começa a trabalhar em uma empresa de garotas mágicas que resolvem problemas na cidade. Estreia em outubro.

A Netflix publicou o primeiro trailer dublado de "Ranma 1/2" e acabou confirmando o retorno das antigas vozes da versão original do anime também em português. O anime estreia em outubro.