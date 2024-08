Grupo de grandes vocalistas, B.D.U comenta preparação e vinda ao Brasil

Pouco antes do primeiro show no Brasil com a turnê "Tour for Wishpool: Flash & Light", os quatro integrantes do grupo temporário B.D.U tiveram uma conversa exclusiva com Splash sobre a turnê, as preparações antes de entrar no palco e o que eles gostam de fazer para se inspirarem artisticamente.

Todos os quatro artistas (Bitsaeon, Seunghun, Jay e Minseo) estavam usando ternos em tons pastel, são mais altos do que eu imaginava e foram extremamente simpáticos na conversa, que durou cerca de dez minutos. Confira abaixo:

Como foi a preparação para a turnê, já que é a primeira de vocês como grupo?