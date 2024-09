Estrela da Casa: Matheus vence duelo, ganha imunidade e se livra da Batalha

Torres recebeu 75,48% dos votos do público, se livrou da batalha e ganhou imunidade pela segunda semana consecutiva. Com 24,52%, Nicole vai disputar a preferência contra outros participantes do programa.

Veja como foram os percentuais:

Matheus Torres:

Voto da Torcida: 80,58%

Voto Único: 70,37%

Média: 75,48%

Nicole:

Voto da Torcida: 19,42%

Voto Único: 29,63%

Média: 24,52%