Acervo de Jacqueline Laurence vai a leilão dois meses após sua morte

Jacqueline Laurence morreu aos 91 anos em junho.

O que aconteceu

Parte do acervo da atriz está sendo leiloado. Livros autografados da biblioteca da artista, programas de teatro e até cartas escritas por amigos famosos foram colocados em um leilão virtual. Os lances tiveram início na última quinta-feira (29).

Entre os itens, está o convite do icônico restaurante La Fiorentina para o jantar de comemoração dos 80 anos da atriz Tônia Carrero. O lance inicial é de R$ 100. Uma carta escrita por Othon Bastos e sua mulher, Martha Overbeck, e direcionada ao elenco do espetáculo "Disse me disse" também está sendo leiloada por R$ 150.