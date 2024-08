Após lançar clipe, Andrômeda é detonada na televisão em 'Família É Tudo'

No capítulo de sexta-feira (30), da novela "Família É Tudo" (Globo), Andrômeda (Ramille) e Sheila (Mariana Armellini) serão detonadas em um programa de fofoca na televisão.

O que vai acontecer

Após lançarem vídeos com dancinhas iguais por causa de uma confusão de Haroldinho (Guilherme Canellas) e Kleberson (Aleh Silva), as duas viram alvo de Toni Linguinha (Rafael Infante) e Selminha Veneno (Bia Reis), apresentadores de um programa de fofoca. "Vamos falar dessas cantoras que até ontem eram desconhecidas, mas agora tão na boca do povo e na ponta da minha língua ferina... Quem cês preferem: Andrômeda ou Sheila? E o mais importante, quem copiou quem? Quer dizer, as duas copiaram a mesma coreografia, mas quem imitou a outra? Eu estou aqui com Selminha Veneno, crítica especializada nesses assuntos relevantes pra me ajudar", dirá o jornalista, de acordo com informações do jornal Extra.