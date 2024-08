Vera Fischer detalha relação com Felipe Camargo e uso de drogas: 'Sofrido'

Com Felipe Camargo nove anos mais jovem, a atriz contou que sua vida mudou radicalmente e que ela começou a usar drogas. "Entrei num turbilhão. Todos os amigos que eu tinha, que eram em comum com o Perry, saíram da minha vida. Eu passei a ter os amigos do Felipe, que eram mais jovens, arrojados, leves, desbocados, maravilhosos."

E era a época das drogas, e eu pensei que para me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu teria que fazer o que elas fazem. Nem tudo obviamente. Mas eu tinha que experimentar esse tipo de coisa. Foi fantástico no início, descobrir uma vida que você achou que nunca ia viver Vera Fischer

O casamento precisou acabar antes de "acontecer coisas mais graves". "O Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma relação tumultuada. Ele tinha um gênio forte e eu tinha um gênio mais forte ainda. Ficamos juntos nove anos e tivemos um filho lindo."

Não posso dizer que foi ruim. Não foi ruim, mas foi sofrido. Mas a gente também sabia que precisava se separar. Coisas mais graves poderiam acontecer se continuássemos juntos Vera Fischer

Recentemente, Felipe Camargo contou que está sem drogas e álcool há 27 anos. Vera Fischer e Felipe Camargo tiveram Gabriel, hoje com 31 anos.