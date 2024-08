Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 29/8 a 7/9

José Inocêncio aceita passar com o Bumba nas terras de Egídio. Lilith tenta obter informações sobre seu pai por meio de Norberto. José Inocêncio concorda em dar suporte financeiro a Mariana para recomeçar sua vida após a festa do Bumba. Egídio prepara a arma que planeja usar contra José Inocêncio. Teca fica apavorada com o tom de ameaça de Mariana. Teca cria um elo com o Bumba ao fazer contato visual com ele. Eliana e Egídio se casam. Inácia se preocupa com Teca.

Sexta-feira, 30 de agosto

Inácia acode Teca. Quitéria aparece para Inácia e avisa que ela não pode mudar o destino de José Inocêncio. Eriberto procura por Ritinha. Damião não aceita ter perdido Eliana para Egídio. José Inocêncio decide não participar da festa do Bumba. Eliana estranha quando Egídio lhe avisa que irá viajar para Ilhéus. Mariana expressa a Eliana sua intenção de vingança contra José Inocêncio. José Inocêncio é atingido por tiros, e Mariana escuta os disparos. Maria Santa aparece para José Inocêncio quando ele está inconsciente.

Sábado, 31 de agosto

Mariana escolhe salvar a vida de José Inocêncio e João Pedro encontra o pai ferido logo em seguida. José Inocêncio é levado para o hospital. Morena confirma para Inácia que José Inocêncio sofreu uma tocaia. Sandra desconfia de Mariana. Damião conta a Eliana que Egídio atirou em José Inocêncio. Augusto avisa a Bento e João Pedro que José Inocêncio será transferido para outro hospital. Augusto comunica que José Inocêncio perdeu os movimentos das pernas, e Inácia pressente as consequências. José Inocêncio reclama com Augusto e Deocleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez. Delegado Nórcia desconfia de Mariana ao vê-la no local do crime.

Segunda-feira, 2 de setembro