Renata Alves passa por cirurgia após sofrer acidente: 'Fratura na mão'

Renata Alves, 44, sofreu um acidente doméstico e foi submetida a uma cirurgia nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

A apresentadora do Hoje Em Dia teve uma fratura no quinto metacarpo — osso da mão localizado entre o carpo e a falange (dedo). O acidente doméstico aconteceu enquanto ela estava "pegando um desinfetante", segundo explicou em vídeo no Instagram.