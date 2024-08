Gracyanne se manifesta sobre penhora de ganhos pela Justiça

Ela também conta que o valor da multa será questionado. "A multa contratual que foi estabelecida de 100% trata-se de decisão equivocada, pois a Musculação Feminina não adimpliu 100% do contrato e recebeu indevidamente uma sentença do valor integral do contrato a título de multa."

Entenda o caso

A decisão foi tomada pelo juiz Mario Magano em um processo no qual a modelo foi condenada a pagar cerca de R$ 785 mil à empresa Musculação Feminina. O valor considera juros, correção monetária e multa.

A modelo foi contratada em 2015 para divulgar por 18 meses a empresa. O contrato envolvia uma loja física e virtual de suplementos alimentares.

De acordo com o processo, no entanto, Gracyanne não cumpriu a exclusividade exigida no contrato, passando a fazer campanhas publicitárias para empresas concorrentes. Em uma delas, inclusive, teria usado uma imagem do ensaio fotográfico produzido pela Musculação Feminina.

A modelo se defendeu no processo dizendo que cumpriu integralmente as suas obrigações contratuais. Gracyanne afirma que não cometeu "qualquer infração" e que a quebra de contrato aconteceu pela parte da empresa, que não teria feito todos os pagamentos.