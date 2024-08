Looks montados e mimos: shows no cinema aproximam fãs de k-pop de idols

Assim, mesmo com o retorno dos shows presenciais, o sucesso dos shows online fez com que diversos grupos seguissem transmitindo algumas apresentações, geralmente os shows da Coréia e do Japão. Posteriormente, esses mesmos shows acabam fazendo ainda mais dinheiro com suas versões editadas, enxugadas, no cinema. Um show de k-pop de grupos grandes chega a ter 3 horas de duração, e no cinema vários momentos são cortados para tornar a exibição viável.

Amigas se conheceram na fila de um dos shows no cinema

Na última quarta-feira (21), Vanessa, 29, estudante de arquitetura, e Letícia, 23, biomédica, estavam na fila do cinema em um shopping de São Paulo para ver o show "Follow Again" do Seventeen, um dos maiores e mais bem sucedidos grupos de k-pop da atualidade. As duas se conheceram na fila de outro show do grupo que elas viram também no cinema, e se tornaram amigas desde então.

Amigas se conheceram na fila de outro show no cinema do grupo Seventeen Imagem: Camila Monteiro/UOL

"Nos conhecemos na fila do show 'Be The Sun' e costumamos ver os shows que passam no cinema, já que está difícil de o Seventeen vir fazer show no Brasil", comenta rindo Vanessa, que se tornou carat (nome do fandom do grupo) entre 2018 e 2019, na era "Don't Wanna Cry".

Preço salgado, looks bem montados

As amigas Ananda, 30, e Carina, 23, estavam na fila do cinema usando camisetas personalizadas com o nome dos seus idols preferidos do grupo, além de terem levado bonecos deles, feitos à mão por uma loja brasileira. É muito comum no k-pop fãs criarem bonecos dos idols e mudarem de roupa conforme as diferentes eras vão passando.