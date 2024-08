Chico: 'Brasil finalmente está entendendo o tamanho do Belo na MPB'

"Brasil finalmente está entendendo o tamanho do Belo na MPB", completou o colunista.

Na conversa com os confinados, Belo retomou temas delicados de sua vida pessoal, como quando chorou em uma apresentação do Soweto após se separar de Gracyanne Barbosa, com quem foi casado por doze anos. Ele também se emocionou ao falar do apoio incondicional que recebe dos fãs, apesar das dificuldades.

"O Belo prova todo o sucesso que ele tem. É o combo: carisma, canta bem, é generosidade, humildade. A maneira como se colocou ali, ouvindo, aquela troca em expor fraquezas, se colocando vulnerável, mostrando sua história também. Tudo muito sincero e as apresentações anoite, ao vivo, foram a cereja do bolo", avalia Bárbara Saryne. "Deu para sentir que ele estava fazendo o que ama, ele ama a música. Ele tava curtindo. Foi um programa sensacional."

Belo fez um dueto com Gael Vicci da música "Caça e caçador", seu feat com Fábio Júnior. O ator estava nervoso para a apresentação porque, apesar de conhecer a letra, não havia decorado. Na performance, Belo ajudou Gael a ter mais confiança enquanto dividiam o palco.

"A apresentação, tanto com a Mayarah quanto com o Gael, foram poéticas. A gente vê um cara que é muito bom e tem uma carreira consolidada, abraçando e recebendo alguém que tá no início e tem muito a aprender. Foi muito bonito esse encontro no palco", finaliza Saryne.