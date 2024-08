Dieguinho: Jenny e Bia Miranda brigam na internet para lucrar com publis

Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso repercutiram a nova troca pública de farpas entre Jenny Miranda, 37, e Bia Miranda, 20. As duas deram início a mais um fogo cruzado após Bia acusar a mãe de não ligar para o filho caçula, Enrico Vieira, 6.

Para Dieguinho, nem mãe, nem filha possuem credibilidade no que falam. "Não dá para acreditar em nada que sai da boca tanto da Bia como da Jenny, porque existem incoerências nas falas das duas! São duas biscoiteiras que ficam enfiando publicidade nas redes sociais para o bando de trouxas que vai lá saber das brigas entre elas", detonou ele, no Central Splash.

O apresentador chamou a atenção para a forma espertalhona como ambas lucram com a exposição dos próprios conflitos familiares. "Você está no meio da treta, acompanhando [os stories] para entender, e do nada aparece uma propaganda. As duas estão utilizando isso para atrair visualizações, hypar seus perfis e ganhar dinheiro."