Com Walter Salles e Coringa 2, Festival de Veneza começa; confira destaques

Estão na competição alguns filmes muito aguardados. É o caso de "Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips; "Queer", de Luca Guadagnino; "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar (em seu primeiro filme em inglês); "Babygirl", com Nicole Kidman e Antonio Banderas; e "Maria", de Pablo Larraín com Angelina Jolie.

Confira a lista completa da competição internacional:

"The Room Next Door", Pedro Almodóvar;

"Campo di battaglia", de Gianni Amelio;

"Leurs enfants après eux", de Ludovic & Zoran Boukherma;

"The Brutalist", de Brady Corbet;

"Jouer avec le feu", de Delphine & Muriel Coulin;

"Vermiglio", de Maura Delpero;

"Iddu (Sicilian Letters)", de Fabio Grassadonia & Antonio Piazza;

"Queer", de Luca Guadagnino;

"Love", de Dag Johan Haugerud;

"April", de Dea Kulumbegashvili;

"The Order", de Justin Kurzel;

"Maria", de Pablo Larraín;

"Trois amies", de Emmanuel Mouret;

"Kill the Jockey", de Luis Ortega;

"Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips;

"Babygirl", de Halina Reijn;

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;

"Diva Futura", de Giulia Louise Steigerwalt;

"Harvest", de Athina Rachel Tsangari;

"Youth (Homecoming)", de Wang Bing; e

"Stranger Eyes", de Yeo Siew Hua.

Brasil tem chances de levar o Leão de Ouro?

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui", está na disputa pelo maior prêmio de Veneza e fará suas primeiras exibições no domingo, 1 de setembro. O longa é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello e conta com o plus da participação especial de Fernanda Montenegro. Em 2001, há mais de 20 anos, Salles concorreu ao Leão de Ouro com "Abril Despedaçado".