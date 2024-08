Yasmin Brunet elege macacão a vácuo para treino na academia

Yasmin Brunet, 36, está focada na vida fitness.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou, nesta segunda-feira (26), em seu Instagram, o treino intenso que realizou. Para a ocasião, a ex-BBB elegeu um macacão que parecia a vácuo.

O look deixou as curvas delineadas da empresária em evidência. Yasmin fez alongamento, agachamento, levantamento de peso e aula de luta com um personal trainer.