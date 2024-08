Thália e MC Mayarah cantam com Belo e falam sobre 'ciúme' de colegas

Depois da Jam Session desta segunda-feira (26), com o cantor Belo, 50, Thália, MC Mayarah, Rodrigo Garcia e Ramalho comemoravam a presença do cantor no programa.

O que aconteceu

Durante a jam, além de MC Mayarah e Gael que ganharam o direito de cantar com o Belo, Thália e Nick Cruz puderam dividir o palco com o sambista. A agente comunitária estava feliz com a oportunidade.

Thália: "Fiquei tão feliz, a gente ficou muito em casa e o Belo foi todo caloroso com a gente, legal para caramba."