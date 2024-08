Estrela da Casa: parcial UOL mostra reviravolta em segunda Batalha

Lucca, 26, Unna X, 26, e Rodrigo Garcia, 24, disputam a permanência no Estrela da Casa (Globo), na segunda Batalha do programa. O resultado será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (27).

O que diz a enquete

Às 18h, a porcentagem entre o trio de participantes na Batalha seguia acirrada. Antes apontado como eliminado, Rodrigo agora é o mais votado, com 36,24%.

Quase empatado com Rodrigo, Lucca aparece em segundo. O sertanejo soma 36,05%.