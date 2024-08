Ana Hickmann, 43, colocou sua casa em Itu à venda por R$ 40 milhões.

O que aconteceu

A propriedade no interior de São Paulo era onde morava com o ex-marido Alexandre Correa. A casa fica no condomínio City Castelo.

Com uma área total de 6.100 metros quadrados, o imóvel se destaca por ter uma suíte máster com spa, cinema e sala de ginástica. A casa ainda conta com uma piscina com raia de 25 metros, adega, casa na árvore e seis suítes com acabamento em mármore.