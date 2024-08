Por onde andam ex-paquitas que se recusaram a gravar documentário?

Vanessa Melo

Vanessa Melo Imagem: Reprodução/Facebook

Ex-paquita participou da chamada "New Generation", no Xuxa Park (Globo), e permaneceu apenas três anos no programa. Ela é formada em jornalismo e grande fã de fotografia.

Jornalista tem 45 anos e trabalha na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Ela também se dedicou à carreira acadêmica, com mestrado em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Vanessa é lembrada até hoje como a paquita Flashdance, uma referência ao filme homônimo. A ex-assistente, no entanto, prefere levar a vida longe dos holofotes.

Diane Dantas