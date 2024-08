Juju Salimeni diz como vai para a academia no frio: 'Na força do ódio'

Juju Salimeni, 37, revelou que vai na "força do ódio" para a academia.

O que aconteceu

A modelo confessou que não gostava de malhar no frio. Ela fez a confissão nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (26).

No story, a famosa declarou: "Queria ir? Óbvio que não! Vou? Óbvio que sim! Na força do ódio e querendo ficar embaixo do cobertor vendo TV".