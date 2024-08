Imprensa internacional repercute apresentação de Xuxa no Domingão

Xuxa Meneghel, 61, foi assunto na imprensa internacional após a apresentação como Lady Gaga no Domingão com Huck.

O que aconteceu

A apresentadora fez uma performance de Born This Way. A batalha de lip sync com Angélica, 50, aconteceu no domingo (25).

Uma das apresentadoras do noticiário Mediodía Notícias, do canal de Buenos Aires, elogiou a brasileira. "Xuxa é impressionante".