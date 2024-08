Galvão lembra 'flagra' sexual com esposa em viagem: 'Saímos pelados'

Galvão Bueno contou sobre o lugar mais inusitado onde já fez sexo com a mulher, Desirée Soares.

O que aconteceu

Em trecho divulgado pelo Gshow do "Sobre Nós Dois" (GNT), que vai ao ar nesta terça-feira (27), o narrador contou. "Em Bali [Indonésia], na praia. Ao invés de carro, fomos pela praia pro hotel. No meio do caminho, rolou."

Galvão contou que os dois foram "interrompidos". "Quando estávamos lá, veio um cachorro latindo."