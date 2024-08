Estrela da Casa: 2ª semana tem Belo, namoro, briga por música e advertência

Já Leidy Murilho, 38, se sentiu provocada por Thália, quando a agente comunitária cantou um louvor para afastá-la de seus aliados. "Era um louvor que a gente canta em um momento de comunhão. Eu senti a provocação e mudei de lugar", contou a representante do gospel na casa.

Advertência e votação

Durante a balada de sexta-feira (23), Rodrigo Garcia, 23, deu um tapa no bumbum de Gael, que não se sentiu confortável com a ação. O ator ficou bastante abalado e se dirigiu à equipe do programa para conversar sobre o ocorrido. A resposta da produção foi dar um advertência para o representando do genêro piseiro.

Porém, solidarizados por Gael, todos os participantes do reality votaram no manauense durante a votação, com excessão de Rodrigo, que votou em Leidy Murilho. De forma quase unânime, o garçom se juntou à Unna X e Lucca para a Batalha da semana.

'É o homem'

Belo estreou a dinâmica 'Jam session', que acontece às segundas-feiras no programa. Com o cancelamento de Thiaguinho, 41, na primeira semana - devido a uma confirmação de Covid-19 em sua equipe -, o cantor mineiro fez um dueto com MC Mayarah e Gael, vencedores da Prova da Estrela.