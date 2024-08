Yas: Chega de desgraça! Globo precisa deixar Chay Suede ser feliz em novela

Yas Fiorelo repercutiu a expectativa por "Mania de Você", novela de João Emanuel Carneiro, 54, que estreia em 9 de setembro substituindo "Renascer" no horário nobre da Globo.

A apresentadora chamou a atenção para a relação tempestuosa da vilã Mércia com seu filho Mavi - papéis de Adriana Esteves, 54, e Chay Suede, 32. "Parece que a mãe não vai dar muita atenção para ele, só quer saber do Molina (Rodrigo Lombardi)... Esse rapaz nunca vai ser feliz, TV Globo? Ele não pode ter uma relação normal? Não aguento mais ver o Chay sofrendo!", protestou ela, no Splash Show.

Yas defende que Chay e Adriana merecem uma troca mais 'saudável' em cena depois do show de horrores entre seus personagens em "Amor de Mãe" (2020). "Fica aqui o apelo: Globo, por favor, bota o Chay Suede para ter uma relação normal de mãe e filho com a Adriana Esteves. Ele passou por tanta coisa em 'Amor de Mãe', e agora de novo vai sofrer com ela em 'Mania de Você'?"