Wanessa é criticada por prestigiar chá revelação de Graciele e irmã defende

Zezé aproveitou o chá revelação de seu filho com Graciele para oficializar a união com a modelo. Os dois, que serão pais de uma menina, trocaram alianças em uma festa com a presença de familiares e amigos.

Graciele e Zezé estão juntos há 11 anos e haviam noivado em 2021. Vale destacar que a relação entre Wanessa e a madrasta nem sabe foi das melhores e a cantora já chegou a puxar no cabelo de Lacerda. Ao que tudo indica, entretanto, as desavenças são coisas do passado.