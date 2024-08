Virginia se manifesta após especulações sobre paternidade de seus filhos

Virginia criticou as acusações de infidelidade e as definiu como "humilhação". "Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas, e sem nexo algum. Mas deu! Eu respiro minha família, e ver pessoas me humilharem assim é, no mínimo, triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso! Sou muito bem casada".

Imagem: Reprodução/Instagram