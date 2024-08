Russell Malone, aclamado guitarrista de jazz, morre aos 60 durante turnê

Russell Malone morreu em Tóquio, no Japão, aos 60 anos.

O que aconteceu

Malone sofreu um infarto durante sua turnê no Japão. O anúncio foi feito por Ron Carter, baixista que trabalhava com Malone. "Senhoras e senhores, estou atualmente em uma turnê que começou como o trio The Golden Striker, composto por Russell Malone, Donald Vega e este que vos fala. No dia 23 de agosto, o Sr. Malone sofreu um ataque cardíaco após a nossa performance no Blue Note Tokyo", informou o baixista.

Os shows marcados serão mantidos pela banda. "Donald Vega e eu vamos concluir esta turnê como uma dupla em respeito e honra à memória do Sr. Malone", continuou Carter. Ele publicou a fotografia de uma cadeira vazia para ilustrar o anúncio, e contou que "esta é a cadeira em que o Sr. Malone sentou para tocar e representa sua presença contínua conosco".