Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel bate recorde de audiência

Durante o horário em que o Domingo Legal foi ao ar, simultaneamente com a estreia do programa de variedades da emissora concorrente, das 12h29 às 14h20, a atração do SBT marcou 7,9 pontos de média. Assim, garantiu a segunda colocação com 2,25 vezes a audiência da terceira colocada, que na mesma faixa de comparação ficou com 3,5 pontos.

Durante a estreia do gameshow, das 14h20 às 16h08, o programa de auditório do SBT marcou 8 pontos de média contra 5,9 da concorrente, totalizando 36% mais audiência para o Domingo Legal.