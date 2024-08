Preta Gil ganha surpresa após deixar hospital: 'Quem tem amigo, tem tudo'

Preta Gil, 50, recebeu uma surpresa após sair do hospital nesta segunda-feira (26).

O que aconteceu

A cantora saiu do hospital e foi surpreendida com mimos na sua casa. Ela compartilhou como foi presenteada pelos amigos em seus stories no Instagram.

A famosa explicou que estava indo para casa depois de concluir o primeiro ciclo de tratamento e mostrou a surpresa que ganhou. "Cheguei em casa e tinha surpresa. Quem tem amigo, tem tudo! Olha elas diretamente de Salvador, Bahia", afirmou.