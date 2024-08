Nicole e Lucca conversam sobre Gael: 'Político e influenciável'

"Eu falei na cara dele que ele foi influenciado pela Thália", concorda o sertanejo.

"Eu cheguei aqui e escutei de você, fui muito sincera com você. Tudo o que a gente já conversou, eu não levo para ninguém de lá", responde Nicole se referindo aos colegas do quarto Laranja.

O Gael é uma pessoa do coração bom, um menino muito talentoso, que tem as questões dele, e eu já conversei com ele sobre o que estava sentindo. Eu falei para a Leidy: 'Gael está muito forte lá. Eu percebi isso hoje continua Nicole.

Então, ela relata uma situação em que o quarto laranja estava reunido na mesa no lounge e Leidy começou a receber indiretas para se afastar, enquanto Gael estava aceito no grupo. "Lá na mesa ele falou: Você pulou de time, Leidy'", conta Lucca.

"O Gael é uma pessoa que eu gosto, admiro pela pessoa que ele é, canta demais. Só que ele consegue ser político, falso. Eu não consigo", conclui o sertanejo.