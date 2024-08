Ivete Sangalo compra casa em Orlando avaliada em R$ 5 milhões

Ivete Sangalo, 52, comprou uma casa em Orlando, na Flórida.

O que aconteceu

A cantora desembolsou cerca de R$ 5 milhões pela mansão. As informações são do jornal Extra.

A casa conta com cinco suítes. A suíte master possui banheira e closets separados, escritório, sala íntima e cozinha de apoio no segundo andar, pé direito alto e sala de estar, jantar e cozinha num só ambiente integrado, no térreo.