Isis Valverde confirma filme com Sylvester Stallone

Isis Valverde, 37, confirmou que estará em um filme ao lado de Sylvester Stallone.

O que aconteceu

A atriz compartilhou a novidade nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, ela publicou um print da internet com o elenco do filme Alarum. "Soon [Breve]", escreveu ela na legenda.

Esse é o primeiro trabalho internacional de Isis. O longa ainda não possui data de estreia.