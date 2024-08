Graciele Lacerda relata o que sentiu ao saber que será mãe de menina

Graciele Lacerda, 43, e Zezé Di Camargo, 61, descobriram que serão pais de uma menina.

O que aconteceu

Os dois realizaram o chá revelação neste domingo (25). No evento, foi constatado que o casal está à espera de Clara.

Nas redes sociais, a influenciadora interagiu com os seguidores. Ela contou como estava se sentindo com a descoberta do sexo do bebê.