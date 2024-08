Gleci Damasceno ousa em look e deixa calcinha para fora; veja fotos

Neste domingo (25), Gleici Damasceno ousou em look deixando a calcinha a mostra.

O que aconteceu

A ex-BBB publicou duas fotos mostrando o look escolhido: calça jeans, regata branca e jaqueta preta, com um detalhe para a alça da calcinha aparecendo.

Nos comentários, Gleici foi super elogiada: "Cada dia mais linda", disse uma seguidora;"Deusa", escreveu outra.