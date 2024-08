Suéter de Perry e sofá de Central Perk: itens de Friends vão a leilão

Itens usados no set de "Friends" (Warner Bros.) estão sendo leiloados em homenagem aos 30 anos da série.

O que aconteceu

A casa de leilão Julien's Auctions fará um evento exclusivo com objetos marcantes da sitcom. O evento está previsto para acontecer em 23 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Roupas usadas pelos protagonistas, uma réplica do sofá do Central Perk e outros itens nostálgicos comporão o leilão. A coleção ainda conta com um suéter exclusivo de Matthew Perry, móveis do apartamento de David Schwimmer e uma placa da cafeteria que reunia os integrantes da série.