Ex-ator de Hollywood acumula mais de 100 condenações por vários crimes

O ator britânico Jason Hoganson, 53, já foi um nome promissor em Hollywood, até se tornar um criminoso contumaz, com dezenas de passagens pela polícia por crimes diversos.

O que aconteceu

Hoganson acumula 109 condenações. A mais recente foi por violência contra a mulher, após ele ser submetido a julgamento sob a acusação de ter violentado uma ex-companheira com diversos golpes no meio de uma rua em Newcastle, na Inglaterra, em dezembro de 2023. As informações são do Daily Mail.

Vítima já tinha medida protetiva que impedia o ator de se aproximar dela. A Justiça britânica havia concedida a medida após a mulher ter sido agredido pelo réu meses antes, mas ele infringiu a lei e voltou a agredi-la.