Estrela da Casa: 'Será que estou sendo falsa?', desabafa Unna X

Em uma conversa com Lucca, Unna X desabafou seu receio de não estar sendo honesta nem com os outros participantes nem consigo mesma.

Unna X: "Às vezes eu fico pensando... será que por eu querer entender sempre o lado do outro, não ter esse negócio de levar tudo tão para o pessoa, por mais que isso seja um jogo e convivência, e eu entender isso, eu ainda tentar manter uma boa vizinhança, tentar conversar... Será que estou sendo falsa comigo mesma ou com os outros? Será que eu estou sendo justa? Eu fico pesando isso em mim.

Lucca: "Não sei te dizer, porque eu não tenho essa visão de você. Eu acho o seguinte: eu respeito o espaço de todo mundo aqui.Não reclame se eu ficar de boa na minha. Não estou falando de você, mas a galera lá. 'Ah, ele se isolou'. Se eu quiser me isolar, respeite e ponto. Da mesma forma você, se você sentir vontade de conversar, converse. Eu vou conversar com a galera. Só que, agora, não estou afim de ficar no meio daqueles assuntos."