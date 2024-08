Conheça os finalistas do Kwai Chef, reality apresentado por Beatriz Reis

Conheça os finalistas

Canal Viver de Comida, da criadora mineira-capixaba Priscila Lima, 35, traz mix de culinárias bem brasileiras. Representando a região Sudeste, ela mistura tradições de duas culinárias muito interessantes: a primeira é a capixaba uma vez que ela nasceu em Inhapim (MG), no interior do Estado, e atualmente vive em Vila Velha (ES).

Lina bg mostra um pouco dos temperos e delícias amazônicas. Delmira Larina, popularmente conhecida como Lina, nasceu em Itaituba (PA), e cresceu em uma comunidade ribeirinha chamada Brasília Legal (PA), além de ter morado em diversas cidades de Roraima.

Mãe e filha, Dani e Nilza, do Cozinha Prática, divulgam os temperos da roça e do Centro-Oeste brasileiro. A goiana Dona Nilza, 54, nasceu na cidade de Posse (GO) e ela trabalha há dois anos na criação de conteúdo digital, ao lado de sua filha Dani, no perfil Dani e Nilza Cozinha Prática.

Girlania e seu canal Rotina da Casa 90 representam a rica culinária do Nordeste. Nordestina do interior de Pernambuco (mais precisamente da cidade de Ribeirão), Girlania Maria da Silva, dona do perfil Rotina da Casa 90, mostrou a que veio ao preparar uma buchada de bode com cuscuz.

O catarinense Léo Anterio é o finalista da região Sul com uma mistura de ingredientes típicos e técnicas refinadas. Ele, que mistura criações inovadoras com técnicas contemporâneas e ingredientes típicos do Sul, é o finalista da região. O curitibano foi o vice-campeão da 8ª temporada do Bake Off Brasil, em 2022.