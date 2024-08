Belo fala de emoção em turnê do Soweto e separação: 'Misto de sentimentos'

Convidado do Jam Session do Estrela da Casa (Globo) desta segunda-feira (26), Belo falou sobre a turnê de reencontro do Soweto.

O que aconteceu

O cantor entrou na casa e conversou com os participantes.

Belo falou sobre a separação de Gracyanne e a turnê de 30 anos do Soweto. "Eu tive um momento agora, eu estava passando por uma separação, estreando a turnê do Soweto, 90 mil ingressos vendidos em 48 horas."