Após descobrir gravidez, Sandra revela seu maior medo em 'Renascer'

No capítulo de terça-feira (27), da novela "Renascer" (Globo), Sandra (Giullia Buscacio) revela medo após descobrir gravidez.

O que vai acontecer

Tudo começa com João Pedro (Juan Paiva) chegando no quarto do casal e sendo recebido pela esposa com um teste de gravidez. "Mas... mas eu não posso acreditar numa coisa dessa... você tá grávida?", questiona ele.