Após casar com Rafael, Cristina consegue fazer sexo com o marido?

Após se casar com Rafael (Eduardo Moscovis), Cristina (Flávia Alessandra) tentará seduzir o marido na noite de núpcias na reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo).

O que vai acontecer

Logo depois do casamento, a vilã irá fazer de tudo para fazer sexo com o protagonista. Ela precisa se deitar com Rafael para engravidar de verdade, já que está fingindo que espera um filho.