Valesca Popozuda domina Spotify com música sobre sexo lésbico

A música exalta o sexo entre duas mulheres. "Transbordando em modo cachoeira/ A cama uma piscina e nem precisa de mangueira", canta a funkeira na faixa.

Além do Spotify, a música de Valesca também tem se destacado no TikTok, e já foi usada em mais de 2 mil vídeos. Boa parte deles mostra mulheres lésbicas reagindo à letra. No YouTube, o vídeo oficial do single conta com 87 mil visualizações.