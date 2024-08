Clima de despedida: último dia de gravação de 'Renascer' emociona elenco

A TV Globo encerrou hoje as gravações da novela "Renascer", que terá seu último capítulo exibido no dia 6 de setembro.

O que aconteceu

Nas redes sociais, elenco publicou fotos e vídeos para se despedir das diárias de gravação da trama adaptada por Bruno Luperi. Os atores não esconderam a emoção e a nostalgia nessa despedida.

Marcos Palmeira em vídeo ao chegar nos estúdios Globo: "Chegando aqui para o último de gravação da novela. Coração apertado, mas querendo um descanso também. Muito feliz com esse trabalho e com esses encontros. Que eu tenha saúde para continuar trabalhando nessas produções incríveis que me chamam. Renascendo sempre."