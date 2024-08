Adriana Sant'Anna detalha internação de Rodrigão: 'Meu mundo caiu'

A ex-BBB Adriana Sant'Anna deu detalhes da internação do marido, o também ex-brother Rodrigão, nas redes sociais.

Segundo Adriana, Rodrigo teve um sangramento na região do fígado e do rim. Ela disse que ainda não se sabe o diagnóstico do marido.

O sangramento foi estancado e o ex-BBB passa por uma série de exames. Ainda não se sabe também se ele precisará passar por cirurgia.