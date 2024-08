Lucca pede desculpas a Califfa em Estrela da Casa: 'Me machucou'

Em seguida, ele pediu desculpas a Nick por "qualquer brincadeira que não tenha gostado". O capixaba elogiou o talento de Lucca, e ambos se abraçaram.

Lucca também pediu perdão a Califfa. "Desculpa e obrigado, porque você faz parte da minha história. Independente de qualquer coisa, a gente erra, a gente acerta e eu queria te pedir desculpas pela forma que eu falei aquele dia. Porque talvez isso te machucou, isso me machucou. Alguém vai ganhar e a gente não sabe quem, e eu só queria te agradecer porque você faz parte de minha história, de verdade", falou o goiano. Califfa aceitou o pedido: "'Tamo' junto, tá desculpado", respondeu.

Mais tarde, Califfa pareceu debochar de Lucca. "Tem gente já com medo do voto de domingo, pedindo desculpas a todo mundo na festa. P*rra! Qual é, mano?", disse, em conversa com Evellin.