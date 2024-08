Unna X e Matheus Torres disputam duelo: 'Nossa 1ª DR vai ser no palco'

Unna X, 26, e Matheus Torres, 31, que formam o primeiro casal no Estrela da Casa (Globo), também disputam entre si a permanência no programa. A dupla foi indicada por MC Mayarah, 29, vencedora da Prova da Estrela.

O protagonistas do Duelo da semana, Unna e Matheus, estão conversando no quarto com Leidy Murilho, 38, e Gael Vicci, 18. "Estamos fazendo tudo junto, inclusive duelar", fala o capixaba para as companheiras.

"Isso vai entrar para a história. Isso vai trazer também um respeito da galera, se vocês tinham dúvida sobre como está rolando. Não tinha que ser fácil, relacionamento é assim", tenta animá-los a cantora gospel.