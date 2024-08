Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 24/8 a 7/9

Mariana escolhe salvar a vida de José Inocêncio e João Pedro encontra o pai ferido logo em seguida. José Inocêncio é levado para o hospital. Morena confirma para Inácia que José Inocêncio sofreu uma tocaia. Sandra desconfia de Mariana. Damião conta a Eliana que Egídio atirou em José Inocêncio. Augusto avisa a Bento e João Pedro que José Inocêncio será transferido para outro hospital. Augusto comunica que José Inocêncio perdeu os movimentos das pernas, e Inácia pressente as consequências. José Inocêncio reclama com Augusto e Deocleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez. Delegado Nórcia desconfia de Mariana ao vê-la no local do crime.

Segunda-feira, 2 de setembro

Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.

Terça-feira, 3 de setembro

Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.

Quarta-feira, 4 de setembro