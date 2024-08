Natiruts em SP terá baixo de fibra de Cannabis que será presente para Lula

Baixista e cofundador do Natiruts, Luís Maurício, 51, estreia no show que a banda faz neste sábado (24), no Allianz Parque, em São Paulo, um baixo feito com fibras de cânhamo, variedade de Cannabis usada para fins industriais, sem efeito psicoativo.

Ao final da turnê, o músico pretende dar o baixo de presente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chamar a atenção sobre a necessidade de regular o cultivo da planta, que, além de ser matéria prima de medicamentos à base de CBD, é usada para fabricação de roupas, instrumentos e até materiais de construção com apelo sustentável.

"Quando eu tive a intenção de fazer esse baixo, eu procurei e soube que ninguém tinha feito um baixo usando a madeira de cânhamo. A ideia é mostrar a versatilidade do uso da fibra. Usamos copos reutilizáveis e biodegradáveis de cânhamo e o figurino da banda também é feito com a fibra. Quero mostrar todas essas possibilidades que a planta tem para oferecer", explicou o baixista em entrevista a Splash.