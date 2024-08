Silvio Santos: Por que 'susto' deixou Moacyr Franco magoado com dono do SBT

Moacyr Franco, 87, descobriu a morte de Silvio Santos dias após o ocorrido. O ator estava no hospital e, por isso, não recebeu a notícia no dia. Em março, durante participação no podcast PodC, ele citou mágoa do comunicador.

O que aconteceu

Músico revelou que ficou chateado com o apresentador por não ter barrado sua demissão do SBT. Ele foi dispensado da emissora em novembro de 2017.